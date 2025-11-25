Tutti attorno alla panchina rossa per dire no, ancora una vola, alla violenza e alla sopraffazione sulle donne. La Città di Valledoria aderisce alla ricorrenza nazionale e internazionale, e alle manifestazioni di sensibilizzazione, commemorando le vittime in piazza del municipio con la partecipazione del gruppo di lettura della biblioteca comunale e del sindaco Marco Muretti.

Stabilita dall’Onu nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana, le istituzioni si sono organizzate per contrastare questo fenomeno ma, purtroppo, la violenza sulle donne continua ad essere un'emergenza.

A Valledoria l'8 luglio 2024 è stata accolta la presentazione del libro "Cara Giulia", con Gino Cecchettin. Attraverso il dolore di questo padre è stata riconosciuta Giulia in ogni figlia, sorella, moglie, madre, in ogni donna. L'incontro è stato occasione per introdurre, anche a Valledoria, la Panchina Rossa simbolo proprio della giornata del 25 novembre. Numero anti violenza 1522.

