Il Comune di Porto Torres premia 5 studenti delle scuole dell’Istituto superiore Mario Paglietti e 15 allievi delle scuole secondarie di primo grado, per il percorso formativo di eccellenza appena concluso nell’anno 2024-2025.

Si tratta di borse di studio di merito assegnati a coloro che hanno partecipato al bando promosso dall’amministrazione comunale per corrispondere un premio in denaro a ben 20 studenti, beneficiari di somme, erogate a titolo di contributo, per un totale complessivo di circa 3.200 euro, sula base delle domande presentate.

Un sistema per incentivare i giovani al proprio percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo, così da favorire la crescita culturale della comunità.

Il Consiglio comunale aveva approvato il regolamento per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli, con criteri che tengono conto del voto finale del diploma e della licenza media. I ragazzi e le ragazze premiate per la maggior parte hanno ottenuto una valutazione di merito con un massimo di dieci, alcuni hanno ottenuto 10 e lode, mentre nelle scuole di istruzione superiore il voto massimo è stato cento.

© Riproduzione riservata