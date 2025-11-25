Doppio spettacolo venerdì e sabato al Teatro Astra di Sassari: in scena “Dante, viaggio all’Inferno” uno degli ultimi successi della compagnia Teatro Sassari che porta in scena una riscrittura ironica e popolare della Divina Commedia di Dante. Tra le due serate, con inizio alle 20.30, anche un matinée per le scuole alle 10.

Lo spettacolo di Mario Lubino (che cura anche la regia) e Margherita Frau ha come interpreti: Stefano Dionisi, Margherita Frau, Mario Lubino e Aldo Milia. Allestimento scenico Tomaso Tanda e Uccio Sisto, luci e fonica Tony Grandi, costumi: OPPURE aps.

Tra sogno e realtà, comicità e fedeltà al testo, l’opera accompagna Dante in un viaggio immaginifico tra i personaggi dell’Inferno coniugando la comicità con le storia di: Caronte, Ciacco, Francesca, Ulisse e il Conte Ugolino, oltre alla lonza, al leone e alla lupa, maschere della commedia dell'arte, rivisitando i canti della Divina Commedia in chiave umoristica pur rimanendo fedelmente attinente al testo originale.

Il titolo è nel cartellone del 35° Festival Etnia e Teatralità, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari.

