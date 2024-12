La Regione ha finanziato i progetti per il sostegno dei pescatori che operano all’interno dell’Area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana.

Lo fa sapere il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, firmatario di un emendamento ad hoc. «Questo intervento mira a supportare iniziative fondamentali per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, per l'educazione ambientale e per l’attuazione di progetti finalizzati alla promozione del pescato locale e delle tradizioni della piccola pesca algherese. In particolare, i finanziamenti consentiranno di coprire le spese relative a eventi di valorizzazione del pescato e dei saperi locali, oltre a garantire i costi del personale impegnato nell’attuazione di queste iniziative», spiega Di Nolfo.

«Il nostro obiettivo – prosegue – è garantire il pieno supporto a tutti gli operatori della piccola pesca, non limitandoci ai soli 22 attualmente destinatari di questo emendamento. Su questo continueremo a lavorare, insieme al Consiglio di Amministrazione del Parco di Porto Conte per ampliare le tutele e le opportunità a tutti gli operatori storicamente attivi».

