Nuovo caso di uccelli positivi al virus West Nile. La Asl di Sassari (Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna - S.C. Sanità Animale e Anagrafi Zootecniche) ha comunicato che a seguito alle analisi condotte dall'Istituto Zooprofilattico, è emerso un referto di positività per malattia da West Nile Disease in una cornanella località di San Pietro a Mare, a Valledoria. Per il Comune nessun allarmismo ma la necessità di mettere a conoscenza la conoscenza la popolazione sulla problematica rilevata. La West Nile Disease è una malattia causata da un virus trasmesso dalle zanzare capace di provocare nella maggior parte delle persone colpite forme asintomatiche, forme simil influenzali e, solo in casi rari, meningo-encefalite. L'amministrazione ha invitato la popolazione ad adottare con la massima attenzione le precauzioni fondamentali, come quello di evitare i ristagni d'acqua: svuotare regolarmente sottovasi, secchi, barili e ciotole per gli animali; mantenere pulite le grondaie e trattare con prodotti larvicidi i tombini e i pozzetti di raccolta delle acque piovane. Inoltre si chiede di proteggere le proprie abitazioni: installare zanzariere a porte e finestre per impedire l'accesso agli insetti vettori e di difendersi nell'indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni lunghi, soprattutto all'alba e al tramonto, e fare uso di repellenti cutanei adeguati per allontanare le zanzare. La collaborazione è richiesta dal Comune a tutta la comunità è essenziale per limitare la proliferazione degli insetti e proteggere la salute di tutti noi.

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