La chiesa Santa Croce di Usini è ritornata al servizio della sua comunità. Grazie al finanziamento di 150mila euro, ottenuto mediante la Programmazione Territoriale “Anglona Coros” Terra di Tradizioni dall’impegno della precedente amministrazione comunale è stato possibile garantire l’intervento di riqualificazione. Dopo il lunghissimo iter burocratico durato quasi dieci anni, i lavori di restauro, consolidamento statico e messa a norma dell’impianto elettrico, sono stati ultimati restituendo alla comunità Usinese uno dei suoi maggiori gioielli architettonici e monumento storico nella sua maestosità e bellezza. La fine lavori ha consentito la partecipazione al programma le “Giornate del Romanico nel Coros” in modo tale da poter essere visitata contestualmente agli altri monumenti previsti nel programma. Le giornate del Romanico, del 17-18 ottobre, presentano un viaggio nel Medioevo sardo tra le vallate e gli altopiani del Coros ove sono situati i dodici monumenti sacri, tra cui le nostre Santa Croce e San Giorgio. L’Amministrazione Comunale ha avviato la collaborazione, con il “Coro Maria Bambina” comitato per la festa “Santa Maria 2027” che si occuperà delle visite guidate.

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