Quarant'anni fa al San Paolo di Napoli contro il Torino, Maradona sistema la palla dal dischetto e si appresta a segnare, come sempre accaduto. Invece, l'imponderabile: Renato Copparoni sta fermo, fa solo un mezzo passettino e para il penalty. Il primo portiere in Europa a farlo, tanto che "El Pibe de Oro" si complimenta con il portiere sardo a fine gara. Sabato 17 ottobre, dalle ore 19 nella sala XI del Castello dei Doria a Castelsardo, si rivivrà quella giornata e la carriera del portiere cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Sarà presentato il libro "Renato Copparoni. Il portiere che fermò Maradona", scritto da Mario Fadda e Umberto Oppus, edito da Carlo Delfino Editore.

Il volume ripercorre la carriera e la storia umana di Renato Copparoni, portiere originario di San Gavino Monreale che ha vestito le maglie di Cagliari, Torino e Verona. Il titolo del volume richiama proprio quel 2 marzo 1986, che è diventato una data storica.

Sarà una serata di racconti e passione sportiva, con la partecipazione degli autori Mario Fadda e Umberto Oppus, di Renato Copparoni e di Beppe Dossena, ex calciatore del Torino e campione del mondo nel 1982. Interverranno inoltre Simone Gallus e il giornalista Francesco Pinna, che modererà l’incontro.

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