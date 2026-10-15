Una giornata per aiutare le imprese tra aggiornamento, networking e incontri individuali B2B. Il 23 ottobre, alla Camera di Commercio del Nord Sardegna, parte alle 9 la sperimentazione di un nuovo format dedicato a tutela, certificazione e innovazione per avvicinare le imprese e trovare soluzioni concrete alle loro necessità. L'incontro dal titolo “Tutela, certificazione e innovazione. Strumenti strategici per la gestione dell’impresa” è organizzato da Confcooperative Nord Sardegna, con il patrocinio dell’ente camerale.

L’iniziativa si rivolge a imprese, cooperative e in generale alle realtà del terzo settore, con la proposta di un format innovativo che supera la struttura del tradizionale convegno. Accanto alla presentazione di strumenti e servizi, la giornata prevede infatti una fase dedicata al confronto diretto tra i partecipanti e i partner coinvolti, per approfondire bisogni specifici e individuare possibili risposte operative.

La mattinata sarà dedicata alla presentazione delle soluzioni proposte dai partner dell’evento: CSQA, Assimoco, Hedya e Factorial, realtà che operano rispettivamente nei settori della certificazione, della tutela assicurativa, dell'innovazione digitale per i servizi sociosanitari e della gestione delle risorse umane. I temi affrontati riguarderanno la protezione delle imprese e dei loro amministratori, le certificazioni di qualità e sostenibilità, la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria domiciliare e l’efficientamento dell’organizzazione del lavoro con l’AI. Ambiti diversi, accomunati dalla necessità di aiutare le cooperative a gestire con maggiore efficacia gli adempimenti e le trasformazioni che interessano il mondo imprenditoriale.

La caratteristica distintiva dell’iniziativa sarà la seconda parte della giornata, che si svolgerà al termine di un pranzo di networking. Attraverso un QR code collegato a una piattaforma dedicata, i partecipanti potranno selezionare i partner di proprio interesse e prenotare incontri individuali di supporto specializzato in merito all’utilizzo degli strumenti strategici della durata di 15-20 minuti. Nel pomeriggio, negli spazi dell’Innovation Lab, ogni cooperativa avrà così la possibilità di sottoporre domande, illustrare esigenze concrete e approfondire le soluzioni più pertinenti alla propria attività. L’obiettivo è trasformare il classico convegno in un’occasione di orientamento personalizzato, favorendo un rapporto diretto tra le imprese e gli interlocutori in grado di supportarle. Un modello che condensa in una sola giornata gli elementi della formazione, del networking professionale conviviale e dell’assistenza specializzata.

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