Condannato a sei anni per violenza sessuale su minore. È quanto disposto ieri in tribunale a Sassari, in abbreviato, dal gup Gian Paolo Piana contro un 53enne dell’hinterland che, secondo le accuse, avrebbe, tra il 2021 e il 2023 nel capoluogo turritano, palpeggiato le parti intime di una 13enne, figlia della convivente.

Gli episodi avrebbero avuto luogo in casa della donna e a sua insaputa.

Dopo la denuncia l’uomo era finito sotto indagine fino al procedimento che ha visto il giudice decidere anche un risarcimento per le parti civili, pari a 50mila euro per il padre della ragazza, rappresentato dall’avvocata di parte civile Gabriela Pinna Nossai, e di 30mila per la madre della 13enne, assistita dal legale Bastianino Ventura.

L’imputato era difeso dall’avvocato Luigi Satta mentre la pm era Elisa Succu che, al termine della requisitoria, aveva sollecitato sette anni di reclusione.

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