Un'altra giornata di passione sul fronte idrico a Sassari. Martedì 20 ottobre Enas, Ente acque della Sardegna, ha in programma alcuni interventi di manutenzione straordinaria sul Coghinas 2 della durata di circa 16 ore. Nello stesso arco di tempo, per scongiurare ulteriori chiusure, Abbanoa installerà nuove apparecchiature nei nodi idrici di Ponte Rosello e Predda Niedda e un intervento sulla condotta adduttrice di Stintino. Inevitabili le interruzioni nella fornitura dell’acqua in città. Nel dettaglio, dalle 8 alle 21, avverranno nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro, ovvero Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Nello stesso orario anche nella zona industriale di Predda Niedda. Nessuna interruzione invece nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca. Si parla quindi di Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, e il carcere di Bancali. Niente acqua dalle 21 di martedì alle 8 di mercoledì nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari. Nessuna interruzione nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi.

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