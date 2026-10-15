Lezioni all’area aperta fuori dai banchi di scuola a contatto con coloro che hanno a che fare, costantemente, con le situazioni di emergenza. Questa mattina la Piazza Eroi dell'Onda, davanti al mare di Porto Torres, si è riempita di bambini in occasione della Giornata della Protezione Civile, un'intera mattinata dedicata alla conoscenza dei rischi, alla prevenzione, alla sicurezza e alle buone pratiche da adottare nelle situazioni di emergenza. Un successo di presenze per un evento aperto a tutta la popolazione, che ha visto il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti delle scuole cittadine e di tanti cittadini che hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino le attività degli operatori, scoprire le attrezzature e le strumentazioni utilizzate nelle emergenze, ascoltare le esperienze maturate sul campo e approfondire i comportamenti corretti. Numerosi gli spazi espositivi e dimostrativi che hanno permesso ai partecipanti di entrare in contatto diretto con le diverse componenti del sistema di Protezione Civile. Presenti il COC (Centro operativo comunale di Protezione Civile), il Servizio Territoriale di Sassari della Protezione Civile regionale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Forestas e i Vigili del Fuoco, con il coordinamento della Prefettura di Sassari e diverse associazioni di volontariato come Vosma, Sassari Soccorso, la Misericordia di Sassari, L'Avis di Perfugas e Search and Rescue Drones. La giornata era inserita nel programma della Settimana Nazionale della Protezione Civile, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in occasione del 13 ottobre, Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri. Fino al 18 ottobre, istituzioni, strutture operative, scuole e volontariato saranno protagoniste di numerose iniziative di sensibilizzazione in tutta la Sardegna.

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