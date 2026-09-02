Pali spenti e un lungo tratto di strada sulla litoranea di Porto Torres resta al buio. Il percorso stradale interessato dalle criticità è la ex strada provinciale 81 dove risultano spenti i 36 nuovi punti luce, l’impianto di illuminazione pubblica alimentato da fonti rinnovabili.

«Il problema persiste da giorni», spiega il capogruppo della Lega, Ivan Cermelli, che denuncia lo stato di pericolosità del tratto stradale, ben 1.100 metri di litoranea che, tra la chiesetta di Balai Vicino a quella di Balai Lontano, presentano problemi di sicurezza. Per la Lega Porto Torres non si tratta di un episodio secondario, «ma di un fatto che riporta al centro un tema politico preciso: la capacità di un’amministrazione di garantire nel tempo il funzionamento delle opere realizzate. La città non ha bisogno soltanto di nuovi interventi, annunci e investimenti – dice - ma ha bisogno che ciò che viene realizzato continui a funzionare e venga seguito con attenzione anche dopo la conclusione dei lavori.»

La ex sp 81 attraversa uno dei tratti più importanti della litoranea di Porto Torres, frequentato ogni giorno da cittadini, famiglie, sportivi e visitatori. «Lasciare completamente al buio un’infrastruttura così recente significa creare un problema di sicurezza, di decoro e di immagine per la città- prosegue Cermelli- per questo riteniamo necessario sapere con chiarezza quali siano le cause del mancato funzionamento dell’intero impianto, chi abbia la responsabilità della manutenzione e quali siano i tempi previsti per il ripristino».

Per l’esponente della Lega «troppo spesso la manutenzione viene considerata un aspetto secondario rispetto alla realizzazione di nuove opere. Un investimento ha senso soltanto se produce benefici reali e continuativi per la comunità». La Lega chiede quindi che tutti i 36 punti luce vengano riattivati immediatamente e che venga verificata l’efficienza complessiva dell’impianto lungo la ex strada provinciale 81. «Chiediamo inoltre che venga chiarito quale sistema di controllo e manutenzione sia stato previsto, perché una città non può permettersi di rincorrere i problemi soltanto dopo che diventano evidenti.»

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