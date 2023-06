Tolleranza zero nei confronti dei campeggiatori abusivi. La polizia locale, coordinata dal comandante Matteo Bertocchi, sta svolgendo un servizio di controllo oltre le strade del centro urbano.

Gli agenti in motocicletta oggi hanno sorpreso dei turisti stranieri accampati a Capo Caccia, con il camper. Una pratica vietata, anche per le conseguenze di tipo igienico-sanitario, dal momento che spesso i campeggiatori fai-da-te finiscono per versare i liquami nelle piazzole di sosta.

I controlli degli agenti motociclisti proseguiranno anche nei prossimi giorni e verranno intensificati man mano che ci si avvicinerà al clou della stagione estiva.

