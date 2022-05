Incidente stradale a Burgos.

Per cause in corso di accertamento due furgoni si sono scontrati frontalmente intorno alle 6 del mattino. I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro per accertamenti.

La squadra del distaccamento di Bono ha messo in sicurezza la strada. Presenti anche i carabinieri della stazione di Bono.

