La Biblioteca comunale di Bulzi, con il suo bibliotecario Andrea Brianda, in collaborazione con il comune di Bulzi amministrato dal sindaco Nardo Obinu, il Cas Sa Marrocula con la Edupe e la Simbranos Società Cooperativa, ha organizzato due laboratori dedicati ai bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni per sensibilizzarli sui temi dell'Agenda 2030 sul Clima, in particolare sul Goal 11 - Città e comunità sostenibili e sul Goal 12 - Consumo e produzione responsabili.

Per poter partecipare ai laboratori, i bambini dovranno essere iscritti ai Servizi Estivi 2023 offerti dal Comune di Bulzi. Giovedì 13 luglio, dalle 16 alle 18.30, nella Chiesa di San Pietro delle Immagini ci sarà il laboratorio dedicato alla "Vita in un monastero medievale", dove i partecipanti scopriranno come vivevano i monaci in un monastero medievale. Seguirà il pic nic a San Pietro delle Immagini, tra storia e natura per parlare di produzione e consumo responsabile.

Giovedì 27 luglio, dalle 17.30 alle 19.30, nella piazza del nuovo parco giochi allestito nel piccolo paese dell'Anglona, spazio a "La città dei bambini", un gioco didattico per creare insieme la città sostenibile a misura di bambino. Durante i giorni dei laboratori, la biblioteca resterà chiusa al pubblico.

