È andata al poeta Gigi Angeli la prima edizione del concorso poetico promosso dal Sistema bibliotecario dei Comuni dell’Anglona e della bassa valle del Coghinas, dal titolo “Forti con le rime per l'ambiente”, organizzato in collaborazione con l’Ethno’s Festival letterario e le Pro loco di Bulzi, Erula, Laerru, Santa Maria Coghinas e Tergu.

«Sono pervenuti ben 42 componimenti poetici da tutta l’isola», fanno sapere i promotori. «Tutti gli autori hanno centrato il tema ambientale del concorso e in tutti componimenti trovano posto il richiamo alla natura e alle sue creature, il pensiero ecologista, il rispetto dell'ambiente, la figura dell’uomo che con le sue azioni non sempre benevole nei confronti del nostro pianeta Terra ha contribuito alla distruzione degli ecosistemi, ma vi si può leggere anche la speranza di un cambio di rotta, poiché, nonostante tutto, la Terra continua a rigenerarsi e a donarci le sue meraviglie. Non è stato facile per i giurati prendere una decisione».

Al secondo posto si è classificato Antonio Ignazio Garau, mentre al terzo Lorenzo Atzeni. Ad Angelo Ricciu è andato il Premio Bulzi in rima “Antonio Cubeddu – Poetas de Foghile”, un premio dedicato ai poeti bulzesi in gara, mentre per i poeti dell’Anglona è Natalia Casula ad aggiudicarsi il Premio Anglona. Inoltre la giuria ha ritenuto meritevoli di menzione Franco Cano con un “Un Mon Millor”, Giovanna Maria Mela con “Biddesi di Deu”, Andrea Sioni con la sua poesia senza titolo, Giovanna Maria Brundu con “Sono un albero” e Francesca Pinducciu con “La rottura dello spazio-tempo”.

Un premio speciale alla carriera è stato assegnato ad Anna Maria Puggioni. La cerimonia si terrà sabato 5 agosto, alle 21, in piazza Santa Croce a Bulzi.

