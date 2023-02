Si può dire soddisfatto il sindaco di Bultei, Daniele Arca, con la conferma dello stanziamento, dopo l'approvazione dell'ultima finanziaria regionale, di 425mila euro da destinare a due importanti opere pubbliche nel paese del Goceano.

Trecentomila euro serviranno per la realizzazione del manto in erba sintetica nel campo di calcio a 11, che potrà, spiega il primo cittadino, «insieme ad un altro contributo dedicato, realizzare il sogno dei calciatori locali, aumentando il grado di apprezzamento e divertimento e che compirà così il processo di completo ammodernamento dell'impianto sportivo "Pedra e Battile" al quale teniamo particolarmente».

Altri 125mila euro saranno utilizzati per la realizzazione di un altro piccolo impianto sportivo comprendente un campo da padel e uno da tennis nell'area adiacente il campo da calcio a 5 in via Mugoni. «Realizzeremo così un nuovo polo sportivo all'interno del perimetro urbano, nel quale giovani e meno giovani potranno praticare questi due bellissimi sport, variando sensibilmente anche l'aspetto ed il decoro di un intero rione», sottolinea ancora Daniele Arca.

«Tengo a ringraziare in particolar modo i consiglieri regionali, l’onorevole Pietro Moro e l’onorevole Daniele Cocco - conclude Arca - per aver sostenuto la nostra proposta ed aver presentato gli emendamenti in aula, nonché tutti i consiglieri che hanno sposato le proposte e gli assessori regionali coinvolti. Diamo oggi così una risposta importante a tante persone: ragazzi, amanti dello sport, cittadini che hanno a cuore lo sviluppo di Bultei».

