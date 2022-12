«Proviamo ancora, attraverso un’ulteriore misura di supporto all'economia locale, a dare vitalità ed energia al nostro Comune». A dirlo è il sindaco di Bultei, Daniele Arca, che ha annunciato la pubblicazione di un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'apertura di nuove attività commerciali, artigianali o agricole nel territorio.

Saranno concessi sino a 21.475 euro per chi apre una nuova attività nel paese del Goceano.

«Inutile esprimere la nostra soddisfazione per aver messo in campo questa possibilità, altrettanta è la speranza che qualcuno possa concorrervi e contribuire a fornire nuovi servizi, ma anche nuove possibilità occupazionali nel nostro piccolo Comune - aggiunge il primo cittadino -. Continuiamo a lavorare per Bultei con la stessa dedizione e lo stesso spirito di servizio che vi abbiamo promesso due anni fa».

