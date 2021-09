Inquietante episodio stamattina a Bottidda, nel ponte che passa sopra la strada provinciale 84, la quale collega diversi paesi del Goceano con Nuoro.

Verso le 9 un mezzo pesante, che trasportava un escavatore, non rispettando la segnaletica di 4,5 metri di altezza, ha urtato violentemente il ponte stesso, danneggiando in maniera evidente la struttura. L'autista che era alla guida del mezzo non si è fermato ed è ricercato dalla polizia stradale e dalle altre forze dell'ordine.

I tecnici della provincia stanno valutando i notevoli danni creati.

"Un episodio molto grave che ci lascia basiti - afferma Giovanni Milia, dirigente della Provincia di Sassari, responsabile della viabilità nord ovest -. Stiamo attualmente valutando i provvedimenti del caso. Molto probabilmente sia nel ponte che nella strada provinciale sottostante il traffico procederà a senso unico alternato, ma sapremo essere più precisi nelle prossime ore".

Nel ponte urtato violentemente dal trasporto eccezionale transita la strada a scorrimento veloce Borore - Olbia.



