“Boghes de Meilogu, sarda s’iscritura” è il nome del progetto che vede coinvolti i comuni di Borutta, che sarà anche il capofila, Banari, Bessude, Bonnanaro, Cheremule, Siligo, Thiesi e Torralba.

«Il progetto si baserà sull’implementazione di una sezione del sito internet istituzionale dell’Ente Capofila, appositamente creata, ma che non sarà una mera interfaccia da proporre in modalità passiva, lasciando ai singoli la possibilità di farne uso - fanno sapere i promotori -. Nello specifico, “Boghes de Meilogu” sarà concepito come uno strumento di formazione continua e partecipata attraverso il coinvolgimento delle diverse fasce di popolazione mediante interventi specifici tra fattore umano e supporto mediale che indichiamo nel dettaglio nella tabella analitico-descrittiva: l’associazionismo, le personalità e i movimenti artistici, gli attori economici, gli addetti ai servizi pubblici, i presidi religiosi, sos mannos, sos babbos, sas mamas e sas criaduras saranno il motore di uno strumento che vuole essere un punto di riferimento per la politica linguistica territoriale. In questa sezione avranno spazio anche le traduzioni degli atti amministrativi, senza però superare il 10% delle ore di sportello».

In programma l'apertura di uno sportello linguistico sovra-comunale, la creazione, nella sezione del sito istituzionale dell’Ente capofila, del blog/area “Boghes de Meilogu”, con le diverse categorie: Entes (traduzioni atti amministrativi e comunicazioni ufficiali dei singoli Comuni, dell’Unione dei Comuni del Meilogu e Provincia Sassari – Logudorese e Lsc); Regione (traduzioni atti amministrativi e comunicazioni ufficiali della RaS con dirette o indirette ricadute sul territorio -Lsc); Assòtzios (comunicazioni in sardo delle diverse realtà culturali e sportive, testuali o sottoforma di video messaggi o video interviste, con i protagonisti che parlano in sardo proponendo le loro attività); Butegas (le realtà economiche che si presentano in sardo attraverso brevi video condotti e ripresi dagli operatori.

Infine ci saranno schede pratiche in pdf su come portare a termine l’interazione in sardo, dai saluti alle richieste di un prodotto o servizio passando per la customer satisfaction da parte dei titolari e addetti rafforzando il sardo nella vita economica quotidiana, arte e connotu.

