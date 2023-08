Non poteva che essere un successo l'edizione numero della sagra del zichi di Bonorva.

Una marea umana ha praticamente invaso Corso Umberto I per degustare il rinomato prodotto tipico del paese del Meilogu.

Tanti gli eventi collaterali: dalla musica, con i concerti dei Zenìas e degli Istentales, questi ultimi con i Modena City Ramblers, sino ad arrivare alla consegna dello "Zichitto d'Oro" a padre Salvatore Morittu, bonorvese doc e fondatore di Mondo X.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Massimo D'Agostino: «Un orgoglio grazie anche alle tante persone che si sono messe all'opera. Un'umanità fatta di tante persone che sono andate e venute in Corso Umberto I, teoricamente chiuso, ma in realtà percorso in lungo e in largo dalla mattina presto, in un continuo inseguirsi di persone e cose, con i turisti e gli emigrati che passeggiano nell'attesa. E in questo calderone, fatto di umori e di falsa stanchezza, tutti sono in realtà contenti e orgogliosi per un evento ormai consacrato a grande appuntamento estivo».

