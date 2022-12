L’accensione delle luminarie ha dato il via al ricco programma del Natale bonorvese 2022, promosso dal comune e dalla Pro loco di Bonorva in collaborazione con le associazioni locali.

L’8 dicembre, alle 17, l’ex cinema Tisel ospiterà la rassegna “Boghes e Ammentos”. Due giorni più tardi, il 10 dicembre, alla stessa ora, la professoressa Patrizia Virgilio presenterà, nella sede dell’Unitre, il suo libro “L’armatura dell’educatore". Sempre la sede Unitre ospiterà, il 15 dicembre alle 17, la pesca di Natale. il 16 dicembre, a partire dalle 18, ci sarà la tredicesima edizione de “Il presepe rionale” e la quarta edizione de “Sas carrelas mezzus addobbadas”. Il giorno successivo, dalle 9, spazio al banchetto natalizio curato dagli alunni dell’istituto professionale per l’agricoltura. Alle 18 si terrà un torneo di morra nell’ex cinema tisel, mentre alla stessa ora, nella sede della Pro loco, degustazione di polenta e ceci.

Il 21 dicedmbre, a partire dalle 9.30, ci sarà la consegna dei panettoni e delle caramelle nelle scuole. Alle 17.30 piazza Santa Maria ospiterà il villaggio di Babbo Natale. Il 22 dicembre i bambini allietteranno gli anziani con i canti sotto l’albero.

Il 23 dicembre alle 18, sotto i portici del comune, saranno servite la cioccolata calda e le frittelle. In contemporanea, in Piazza Santa Maria, spazio ai racconti sotto l’albero. Alle 17 sarà invece allestito il mercatino di Natale, stavolta curato dai ragazzi della scuola primaria. Il 24 dicembre alle 18.00, Babbo Natale arriverà in piazza Santa Maria per ascoltare le richieste dei bambini.

Sempre in piazza Santa Maria, ma il 26 dicembre alle 18, spazio alla magia delle bolle di sapone, mentre il 27 dicembre sarà la volta dei trampolieri e dei giocolieri. Il 30 dicembre alle 17.30 il circolo degli anziani ospiterà una gara poetica seguita dalla polentata. il 2 gennaio alle 18 sarà premiato il presepe più bello. Il giorno della Befana, alla stessa ora, la parrocchia di Santa maria ospiterà il concerto di Natale. Gran finale il 7 gennaio alle 18, nei locali dell’ex cinema Tisel, con la commedia della compagnia teatrale di Bono e del Goceano.

