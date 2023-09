La Consulta giovanile di Bonorva ha rinnovato il Consiglio direttivo. Alla presidenza è stata eletta Barbara Puggioni che sarà coadiuvata dalla vice presidente Cristina Biosa, dalla segretaria Elisa Sias e dal cassiere Francesco Nurra.

Come consiglieri sono stati nominati Angelo Angius, Alessia Cossu, Chiara Zanza e Danilo Porcheddu.

«In ogni singolo evento abbiamo messo il cuore: continueremo su questa strada, cercando di dare sempre tutti noi stessi. Un grande ringraziamento al direttivo uscente per il lavoro svolto e un immenso in bocca al lupo al nuovo per il lavoro che svolgerà», si legge in una nota del vecchio direttivo che era presieduto da Chiara Zanza e composto da Elena Angius in qualità di vicepresidente, Matteo Sias come segretario, Barbara Puggioni come tesoriere, Angelo Angius, Alessia Cossu, Francesco Nurra e Marco Sassu come consigliere.

© Riproduzione riservata