Bonorva si prepara per uno degli ultimi eventi estivi: la festa in onore di Santa Barbara. I festeggiamenti avranno inizio venerdì 6 ottobre, alle 16, con i giochi gonfiabili per bambini in piazza Santa Maria. Alle 21.30 è in programma il concerto dei Zenias.

Sabato 7 ottobre, alle 15, sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa campestre dedicata alla Santa. Seguirà, alle 15,30, la processione. Alle 16 altro spazio dedicato ai giochi gonfiabili per bambini in località Tziu Pinna. Alle 17.30, in piazza Santa Maria, è prevista la gara a chitarra con i cantadores Daniele Giallara, Marco Manca e Stefano Sotgiu accompagnati alla chitarra da Bruno Maludrottu e alla fisarmonica da Gianuario Sannia. Alle 21, in località "Sa Rocca Rutta", andrà in scena lo spettacolo pirotecnico in onore della Santa. Alle 22 lo spettacolo di "Pino e gli Anticorpi" accompagnati dalla band "Carletto e i suoi mostri". Al termine ci sarà Dj Set e vocalist con Riccardo Barone, Mirko Loi e The Angius.

Domenica 8 ottobre, alle 17.30, nella chiesa di Santa Maria, sarà officiata la funzione liturgica. Alle 18 partirà la processione per le vie del paese accompagnata dai cavalieri in costume tradizionale, dalla banda musicale "Città di Macomer", dal mini folk "Pro loco" di Bonorva, e dai gruppi folk "Santu Giuanne Battista" di Mara, "Sas Ballarjanas" di Oniferi e "Santu Matheu" di Chiaramonti. Alle 20, in piazza Santa Maria, sarà servita la bisteccata. L'atto finale sarà, alle 21.30, con il concerto di Maria Luisa Congiu.

