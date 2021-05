Bonorva non registra nessun caso di coronavirus. Sono stati dichiarati guariti gli ultimi cittadini che erano ancora positivi al Covid-19. “Sono felice per questa notizia – ha dichiarato il sindaco, Massimo D'Agostino -. Auspico che si continui a rispettare le regole e tenere alta la guardia”.

Anche Bottidda, centro del Goceano, è tornato ad essere Covid-free. “Sono molto soddisfatto per il risultato raggiunto – ha sottolineato il sindaco, Ivo Nieddu -. Ringrazio i cittadini che hanno rispettato scrupolosamente le norme. Ora speriamo di non registrare più casi: ciò può avvenire solo tenendo la massima attenzione e rispettando le regole”.

Buone notizie anche da Sennori dove sono scesi da 68 a 51 i casi di positività al Covid-19, e da 40 a 32 i cittadini che sono in quarantena. Situazione in miglioramento anche nella vicina Sorso: sono ora 6 le persone che lottano contro il virus e 10 quelli in quarantena.

