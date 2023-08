Si è chiusa a Rebeccu, piccolo borgo a circa dieci chilometri da Bonorva, la terza edizione di MusaMadre Festival.

Per gli organizzatori si è registrato un riscontro positivo sia per le presenze, sia per i tanti appuntamenti che hanno entusiasmato i presenti.

Per la direttrice artistica Valeria Orani «MusaMadre si è concluso con un’affluenza che non ci aspettavamo, scrutando costellazioni, stelle, satelliti e pianeti».

«Ci è stato spiegato da Ettore Perozzi che le stelle cadenti non cadono affatto - prosegue Orani -, ma che Terra e Cosmo si muovono veloci e quelle sono le scie di questi passaggi veloci. Un po’ come la vita che attraversiamo veloce e che ci dà la sensazione che ci passi a fianco».

