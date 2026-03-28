Arrivano nuove risorse nel Comune di Bono. L'amministrazione comunale è destinataria di un finanziamento di 250mila euro da parte dell’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport che consentirà di riqualificare alcune strutture sportive, fruibili agli utenti tutto l'anno.

Grazie alla sinergia tra Comune di Bono e A.S.D. Tennis Club Bono e alla relativa partecipazione all’avviso pubblico per “la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva”, la società sportiva è destinataria di un finanziamento di 198mila euro a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 52.500 euro per un totale di 250mila e 500 euro.

Nello specifico l’intervento interesserà la manutenzione del manto e la copertura di uno dei campi da tennis all’aperto. Un intervento che permetterà di fruire di un campo esterno anche nei mesi invernali. Un progetto per migliorare la qualità degli impianti. Il piano è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale con il responsabile P.I. Giuseppe Era e il progettista geometra Carlo Salis.

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