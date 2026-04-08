Il Comune di Bono, alla presenza di tanti bimbi festanti, di famiglie e con i parroci don Massimo e don Mario, che hanno benedetto la struttura, ha inaugurato il nuovo parco giochi comunale. Un struttura totalmente rinnovata, a norma di legge, con nuovi giochi, antitrauma, prato e area pic-nic, dotata di illuminazione e videosorveglianza, che ne aumentano la fruibilità con l’arrivo del bel tempo anche nelle ore notturne.

Un opera fortemente voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Michele Solinas, sulla quale sono state investite importanti risorse per la felicità ed il benessere dei più piccoli. Affinché tutti possano godere dello spazio nel rispetto delle norme igenico-sanitarie e al fine di preservarla da atti non idonei alla stessa è stato severamente vietato introdurre bici, giocare a calcio, introdurre animali di qualsiasi genere e taglia; fumare e abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo, L’area è videosorvegliata e chiunque si renderà responsabile di condotte vietate verrà perseguito secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il progetto è statocurato dall’ufficio tecnico comunale e gli operai comunali hanno eseguito tutte le lavorazioni, seguite dall’ufficio Servizi sociali e dall’Assessore Angela Solinas.

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