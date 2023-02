Si sono conclusi a Bono, centro del Goceano, due importanti interventi nel settore dei Lavori pubblici, e che hanno interessato l’ambito sportivo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Solinas ha annunciato la conclusione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento del campo di calcetto “Luca Pinna”, in località Santa Caterina.

I lavori hanno interessato la ristrutturazione dei locali spogliatoio e degli infissi, l’ammodernamento della struttura delle tribune e la loro tinteggiatura, il tunnel che collega gli spogliatoi al campo e la tinteggiatura di tutti i muri perimetrali. La progettazione è stata curata dal geometra Pasquale Marongiu, mentre l’esecuzione è stata curata dall’Impresa artigiana “Fae Alberto”.

Con la posa dei seggiolini sono terminati gli interventi anche del campo comunale “Dottor Salvatore Ena”. In questo caso si è proceduto alla sostituzione della rete perimetrale del terreno da gioco, alla sistemazione di una nuova rete di protezione in prossimità della via Barbagia, alla tinteggiatura degli spogliatoi con annesso ripristino della rubinetteria, alla ristrutturazione e tinteggiatura delle tribune, alla tinteggiatura del muro lati panchine e alla posa dei seggiolini.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa artigiana “Porcu Sandrine” da Mario Usai e Marco Pilu.

«Nei prossimi mesi verranno effettuati ulteriori lavori per rendere la struttura più moderna e fruibile a tutti», concludono gli amministratori.

