Una nuova Rsa, residenza per anziani, nel comune di Bonnanaro. Il progetto da 1,4 milioni è stato finanziato dalla Regione Sardegna. I lavori per realizzare la casa di riposo inizieranno presto all’interno dell’ex edificio scolastico di via della Regione. Il documento di indirizzo progettuale è stato approvato dalla guinta guidata dal sindaco Giovanni Carta.

La residenza per anziani nasce come comunit alloggio integrata con possibilità di intervento di figure professionali per attività di tipo assistenziale e riabilitativo. Il progetto nasce con l’obiettivo di rispondere all’esigenza di una popolazione sempre più anziana, alla richiesta conseguente di servizi di assistenza e di cura, oltre che di supporto alle famiglie che da sole non sono in grado di sostenere i loro cari. L’invecchiamento demografico un fenomeno che colpisce soprattutto le piccole realtà della Sardegna, e condiziona particolarmente il sistema sanitario e le struttire che offrono assistenza. La nuova struttura sarà in grado di risolvere alcune carenze che investono il territorio.

