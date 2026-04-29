Un sostegno strutturale da 200mila euro l’anno per garantire continuità e piena operatività all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato la delibera che introduce un contributo ordinario destinato alla copertura dei costi sociali dell’ente, una scelta, per il Partito democratico, non più rinviabile e attesa da anni. Secondo il gruppo consiliare dem, il provvedimento colma infatti una lacuna storica: il Parco, pur svolgendo funzioni fondamentali per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio, non poteva continuare a reggersi solo sull’autofinanziamento.

«Il fine primario delle sue azioni non può essere quello economico, ma deve essere la tutela e la salvaguardia del patrimonio ambientale», sottolinea il Pd, richiamando i principi dello Statuto del parco e l’articolo 114 del Tuel sulle aziende speciali. La delibera nasce da un lavoro condiviso tra Amministrazione comunale e Consiglio direttivo del Parco, a partire dal presidente Emiliano Orrù, con l’obiettivo di garantire stabilità e sostenibilità all’ente. Soddisfazione anche da parte di Christian Mulas, presidente della Commissione Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta.

«Il contributo stabile e ordinario non rappresenta semplicemente una voce di spesa, ma un vero fabbisogno strutturale necessario a garantire la continuità operativa dell’ente», afferma Mulas. Le risorse saranno destinate in larga parte alla copertura dei costi del personale: undici unità lavorative considerate indispensabili per le attività quotidiane del Parco. «Non si tratta di un finanziamento improprio - aggiunge Mulas - ma di un atto dovuto che valorizza il lavoro dell’ente e del suo personale».

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