Pauroso incidente ad Alghero, nella zona di Monte Carru. Qui un’auto è andata a sbattere contro un muretto a secco, restando in bilico su uno strapiombo. 

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del 118, che hanno provveduto a soccorrere la conducente, ferita e incastrata nell’abitacolo. 

Gli uomini del 115 hanno estratto la donna, affidandola poi a un’ambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale di Alghero.

(Unioneonline)

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