Alghero, auto esce di strada: conducente feritaLa vettura ha sbattuto contro un muretto ed è rimasta in bilico su uno strapiombo. Poi l’intervento dei soccorsi
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Pauroso incidente ad Alghero, nella zona di Monte Carru. Qui un’auto è andata a sbattere contro un muretto a secco, restando in bilico su uno strapiombo.
Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del 118, che hanno provveduto a soccorrere la conducente, ferita e incastrata nell’abitacolo.
Gli uomini del 115 hanno estratto la donna, affidandola poi a un’ambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale di Alghero.
(Unioneonline)