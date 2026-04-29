Alghero, trattore in fiamme a Guardia GrandeIl tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni
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Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, in località Guardia Grande, nell’agro di Alghero, per l’incendio di un trattore.
All’arrivo della squadra del distaccamento di via Napoli il mezzo agricolo era ormai gravemente compromesso dalle fiamme.
I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse alle sterpaglie circostanti.
L’intervento ha consentito di circoscrivere il rogo e scongiurare conseguenze più gravi nelle campagne della zona. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.