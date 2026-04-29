Porto Torres, cede l’intonaco di una palazzina: attività di pescheria a rischio chiusuraI vigili del fuoco hanno riscontrato un abbassamento del solaio dell’appartamento al primo piano con pericolo di crollo
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Paura in corso Vittorio Emanuele, nel centro cittadino di Porto Torres, dove a causa del cedimento dell’intonaco della pescheria Tedde, il negozio è stato chiuso e transennato per motivi di sicurezza.
L’attività si trova al piano terra di una palazzina di due piani e i titolari sono stati costretti ad aprire un altro ingresso per vendere la merce.
I vigili del fuoco del distaccamento locale hanno riscontrato un abbassamento del solaio dell’appartamento al primo piano con pericolo di crollo. L’attività della pescheria rischia, dunque, la chiusura per i problemi strutturali accertati.
I vigili del fuoco hanno allarmato i proprietari e predisposto una relazione sullo stato dell’edificio. Sul posto tanti curiosi e due mezzi dei caschi rossi che hanno rimosso le parti pericolanti.