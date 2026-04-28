«Il nostro futuro e il nostro benessere sono a portata di mano: dobbiamo credere e puntare sulla prevenzione, con l’adesione agli screening e sui corretti stili di vita, perché l’attività fisica, il movimento, lo sport e buone pratiche sono strategie vincenti per la prevenzione delle Malattie croniche non trasmissibili e per il sostegno e potenziamento del benessere psicofisico a tutte le età, con particolare attenzione ai target più a rischio, come bambini, ragazzi, anziani».

È questo il messaggio che la Asl di Sassari, attraverso Marzia Sotgiu, responsabile della Ssd di Oncologia di Ozieri, ha voluto lanciare negli scorsi giorni durante l’evento “Sotto il Cielo del Benessere”, inserito nel cartellone delle manifestazioni organizzate in occasione dell’undicesima Giornata nazionale della salute della donna, promossa da Fondazione Onda ETS, e che lo scorso venerdì ha visto 500 adesioni all’iniziativa organizzate dalla Ssd di Oncologia dell’ospedale “Segni” di Ozieri.

Una giornata trascorsa tra passeggiate guidate, accompagnate da guide turistiche, tra il Boschetto “Manunta”, lungo l’ippovia e la strada “Binzas de Mela” verso Pattada, passando per “Villa Logudoro”, intervallate da esperienze sensoriali, musicali, enogastronomiche. Non sono mancati inoltre momenti musicali e teatrali, ma anche testimonianza di pazienti oncologiche, la cui vita è «cambiata inseguito all’incontro con la malattia». È questo il caso di Rosa Maria, Stefania, Anna, Tiziana, Maria Antonietta, pazienti della Ssd di Oncologia, che hanno raccontato come la malattia abbia cambiato la propria vita, di come abbiano attraversato la fase dell’accettazione e della cura, per chiudere con un messaggio forte e potente: «Gli screening salvano la vita. A volte episodi duri come una malattia ci aiutano a cambiare prospettiva di vista della vita e si diventa combattenti e attrice attive delle proprie decisioni. Per questo invitiamo tutti ad aderire agli screening e non trascurare l’importanza di seguire stili di vita sani e salutari, che possono veramente fare la differenza».

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