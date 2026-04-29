Niente proroga per i balneari sardi, le attuali concessioni vanno in scadenza a settembre 2027. Poi scatteranno le direttive della Bolkestein, che impone la messa a gara e vieta il rinnovo automatico delle concessioni.

Il tentato blitz della Lega si è arenato nella commissione Bilancio del Senato, che ha cassato l’emendamento a prima firma Romeo che prevedeva la proroga di tre anni, fino a settembre 2030, delle concessioni nei territori dove si registrano «danni alla costa provocati dall’erosione» e in caso di «eventi meteorologici di eccezionale intensità», come quelli che hanno colpito lo scorso gennaio Sardegna, Calabria e Sicilia e per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

La commissione ha cassato l’emendamento proposto dalla Lega al decreto Commissari, la proposta aveva avuto il parere contrario del ministero dell’Economia, guidato dal leghista Giorgetti, per onerosità.

L’emendamento, approvato in commissione Ambiente, è stato bloccato in commissione Bilancio per la mancanza di adeguate coperture finanziarie.

(Unioneonline/L)

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