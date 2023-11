Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Università di Sassari e l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari e la sezione Sarda della Società Botanica Italiana, organizzano il pomeriggio di venerdì 17 novembre a Casa Gioiosa un workshop dal titolo “Valorizzazione sostenibile della Biodiversità vegetale mediterranea – Esperienze a confronto”.

L’appuntamento è rivolto agli operatori del mondo della ricerca, alle aziende e alle istituzioni, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e realizzato nell'ambito del progetto PNRR eINS spoke 9 "Patrimonio ambientale" WP5 "Infrastrutture Verdi".

L'evento, oltre ad un momento di confronto tra ricercatori, amministratori e operatori del settore, sarà anche l'occasione per la divulgazione dei risultati delle ultime ricerche intraprese nel territorio sardo in generale e algherese in particolare. Nello specifico, saranno presentati i risultati ottenuti da una ricerca sull'erba gatta (Teucrium marum) che proprio nel territorio di Alghero presenta popolazioni costiere con rilevante contenuto di Dolichodial, un potente insetticida naturale.

Ad aprire i lavori il direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte Mariano Mariani che relazionerà su: “L’importanza delle produzioni tipiche e delle filiere corte a km zero per lo sviluppo sostenibile del territorio”. Il primo dei tanti interventi in programma sarà condotto dal professor Emmanuele Farris dal titolo: “Uso sostenibile della biodiversità vegetale autoctona: una sfida d’innovazione”.

