Si è completato, in una sala appositamente allestita all'interno del blocco operatorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, il prelievo di quattro organi dal corpo della bimba di due anni e mezzo deceduta ieri nel reparto di Rianimazione, dove era ricoverata da lunedì, in seguito alla caduta dal terrazzino dell'appartamento al secondo piano in cui viveva con i suoi familiari.

Già ieri i genitori della bambina avevano autorizzato il prelievo di cuore, fegato e reni per la donazione, dimostrando straordinaria sensibilità e altruismo in un momento di grandissimo dolore.

L’INCIDENTE – La tragedia lunedì pomeriggio, quando la la bambina era a casa con i genitori e la nonna, al secondo piano di una palazzina di via Alghero tra via Napoli e via Civitavecchia. In un attimo, mentre giocava, ha raggiunto il terrazzino che si affaccia su un cortile interno, è salita su uno sgabello e si è sporta dalla ringhiera, perdendo l'equilibrio e precipitando giù.

All'allarme immediato del padre hanno risposto per primi i clienti del ristorante al pian terreno, poi l'arrivo dell'ambulanza medicalizzata del 118, la corsa in ospedale e le cure intensive, che nulla hanno potuto.

Sull'incidente domestico la Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta, ma non ci sono indagati.

(Unioneonline/v.l.)

