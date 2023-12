Si avvicina la scadenza per la presentazione del bilancio di previsione e per l’Amministrazione algherese senza più l’assessora alle Finanze, si preannunciano inevitabili ritardi. È il timore del consigliere di opposizione Pietro Sartore, il quale ricorda che i termini per archiviare il documento contabile sono fissati al 31 dicembre e che quest’anno sarà difficile ottenere una proroga.

«Il Mef (Ministero economia e finanza) con il Decreto del 25 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 4 agosto) ha disegnato un cronoprogramma di approvazione preciso dei bilanci preventivi, eliminando i consueti rimpalli di responsabilità tra dirigenti e organi di indirizzo politico», avverte il consigliere del gruppo Per Alghero. «Il termine fissato per legge resta ovviamente il 31 dicembre, ma il decreto introduce una importante novità che riguarda l'obbligo di motivazione a carico dei comuni che volessero chiedere una proroga per l'approvazione dei preventivi. In pratica da quest’anno la situazione si complica alquanto per le Amministrazioni indolenti e svogliate, come quella a guida Conoci, in quanto eventuali slittamenti nell’approvazione del bilancio previsionale dovranno essere motivati chiaramente e con ragioni valide», incalza Sartore il quale dubita che la crisi politica con Forza Italia e la conseguente rimozione dell’assessora Giovanna Caria dall’esecutivo possano costituire dei validi motivi.

