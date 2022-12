Un anno intenso di programmazione per l'Amministrazione comunale di Benetutti. Sono stati reperiti finanziamenti per oltre 3,3 milioni di euro, all'interno dei quali molte risorse per opere pubbliche.

«Un lavoro di importante programmazione compiuto da Giunta e maggioranza, di concerto con la struttura tecnica - commenta il sindaco di Benetutti Daniele Arca -. Ora si passa alla fase due, cioè appaltare le opere, un lavoro da eseguire con precisione ma anche con solerzia, sia perché le opere servono alla comunità sia per una questione occupazionale, anch'essa molto importante. I fondi reperiti sono comunali, regionali e nazionali. Un particolare ringraziamento deve essere però attribuito all'assessorato regionale ai Lavori pubblici».

Tra i finanziamenti recuperati spicca un milione di euro (fondi regionali) per la ripavimentazione del centro storico.

Per la bitumazione delle strade cittadine ci saranno a disposizione 360mila euro (300mila regionali , 60mila comunali). Per le scuole di via Montegrappa 505mila euro, utilizzate per la sistemazione della scuola stessa e per la messa in sicurezza della palestra (PNRR e fondi regionali).

Sempre dal PNRR stanziati 205mila euro per l'asilo nido. Da fondi comunali 100mila euro per la sistemazione di verde pubblico, piazze e biblioteca. Da fondi ministeriali 50mila euro per efficientamento illuminazione pubblica. Seguono altri interventi, anche sulla digitalizzazione. Nell'elenco non sono compresi 800mila euro reperiti dalla precedente Amministrazione.

«Sono stati inoltrati agli organismi competenti altri progetti, per un importo totale di 3 milioni di euro - precisa il sindaco Daniele Arca -. Dei quali siamo in attesa di risposta».

