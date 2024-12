La disciplina sul Regolamento comunale del Comune di Porto Torres per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze subirà alcune modifiche che passeranno al vaglio del prossimo consiglio comunale.

Le variazioni sono state proposte in occasione dell’ultima commissione Statuto e Regolamento, giovedì 5 dicembre, convocata e presieduta dal presidente del consiglio, Franco Satta.

«Le modifiche riguardano alcuni punti fondamentali, come il conferimento dei riconoscimenti che passeranno dalla competenza della giunta a quella del consiglio comunale – spiega Satta – a questo si aggiunge la scadenza per la presentazione della concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze che non possono crearsi sarà più tassativa, poiché nel corso dell’intero anno possono crearsi situazioni che meritano il giusto, dovuto o meritato rilievo. Il conferimento non potrà essere solo ed esclusivamente conferito in occasione della Festha Manna».

Alla riunione hanno partecipato il segretario comunale Giancarlo Carta e il dirigente Flavio Cuccureddu.

© Riproduzione riservata