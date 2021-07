Imbarcazione a vela alla deriva sull’isola dell’Asinara. È successo nella notte, intorno all’una, quando la Guardia Costiera turritana è stata allertata per una operazione di soccorso a favore di una unità di diporto a Cala D’Oliva che si dirigeva verso la costa sud di Porto Torres e, priva di segnali luminosi previsti per la navigazione notturna, sembrava non ci fosse alcuna persona a bordo.

Sul posto la Capitaneria ha inviato la motovedetta Sar Cp 810 che nel giro di pochi minuti è giunta all’Asinara dove la barca alla deriva è stata individuata ad alcune centinaia di metri dal campo boe di Cala d’Oliva. I militari hanno poi accertato che in coperta si trovava il conduttore dell’imbarcazione a vela, chiaramente sorpreso in quanto inconsapevole della situazione di pericolo venutasi a creare. A bordo anche altre due persone con le quali aveva deciso, la serata precedente, di ormeggiare presso il campo boe. Evidentemente, problemi con la boa d’ormeggio o con la cima utilizzata avevano provocato la deriva dell’imbarcazione.

Una volta constatato lo stato ottimale di salute delle persone a bordo e che l’imbarcazione durante la sua navigazione fuori controllo non avesse provocato danni a persone e cose, la barca a vela ha ripreso navigazione, in totale sicurezza, verso il porto di Stintino, accompagnata inizialmente dalla Guardia costiera. “Fortunatamente le condizioni del mare, in occasione di questo evento, erano ottimali e tale circostanza - ha detto il comandante della Capitaneria di Porto Torres, Gabriele Peschiulli - insieme alla pronta risposta operativa della Guardia Costiera, è stata senz’altro determinante nell’evitare conseguenze più gravi”.

© Riproduzione riservata