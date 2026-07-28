Un nuovo ecografo entrerà in funzione nel reparto di Riabilitazione dell’ospedale Marino di Alghero. L’apparecchiatura consentirà di migliorare la qualità delle prestazioni e di rendere più precisi e sicuri numerosi trattamenti rivolti ai pazienti.

A esprimere soddisfazione per l’arrivo del nuovo strumento sono il presidente della Commissione consiliare Sanità, Christian Mulas, e i consiglieri comunali Gianni Martinelli e Alberto Bamonti, che rivolgono un ringraziamento alla direzione generale della Asl per aver accolto alcune delle richieste avanzate nei mesi scorsi per il potenziamento dei servizi sanitari del territorio. L’ecografo rappresenta uno strumento particolarmente importante nella medicina riabilitativa. Permette infatti di valutare in tempo reale la struttura e la composizione dei muscoli, di verificarne lo stato e le possibilità di recupero e di individuare infiammazioni dei tendini, lesioni muscolari, strappi e versamenti. L’apparecchiatura sarà utilizzata anche per effettuare infiltrazioni ecoguidate con tossina botulinica, terapia impiegata per ridurre contratture, spasmi e tensioni muscolari. Potrà inoltre supportare il trattamento di articolazioni come ginocchio, anca e spalla, garantendo interventi più mirati. I professionisti della Riabilitazione potranno infine monitorare la funzione muscolare durante gli esercizi terapeutici e seguire con maggiore accuratezza l’evoluzione del percorso di guarigione dei tessuti. Mulas, Martinelli e Bamonti ricordano che la direzione generale della Asl ha già accolto anche le richieste relative al potenziamento del Pronto soccorso e all’installazione dei climatizzatori, interventi che hanno migliorato le condizioni di lavoro del personale e l’accoglienza dei pazienti. Nelle prossime settimane è inoltre atteso l’arrivo di nuove barelle e lettini destinati al trasporto dei pazienti tra i diversi reparti.

«Questi risultati dimostrano che il dialogo istituzionale, quando è costante e costruttivo, produce benefici concreti per la sanità e per i cittadini», dichiarano Mulas, Martinelli e Bamonti ringraziando la direzione generale della Asl «per l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio e continueremo a lavorare affinché l’ospedale Marino e tutti i servizi sanitari possano disporre delle risorse e delle attrezzature necessarie a garantire cure sempre più efficaci e moderne».

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