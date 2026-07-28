Bilancio «in salute» per il Comune di Sassari. «Non abbiamo avuto bisogno di alcuna manovra correttiva», ha riferito, oggi in consiglio comunale, il referente del settore, l’assessore Giuseppe Masala. L’esponente di giunta ha illustrato in particolare la parte relativa all’assestamento di bilancio per quanto riguarda la parte corrente, gli investimenti e quella vincolata. «Abbiamo segni in crescita - afferma Masala - sull’addizionale Irpef per 250mila euro, e di 170mila per l’Imu. Una parte di queste risorse, 260mila euro, sarà destinata al rinnovo del contratto per il personale».

Sugli investimenti ricorda i 235mila euro per l’edificio di via Zara e i 209mila per la manutenzione di Corte Santa Maria. «Chiaramente si tratta di un assestamento orfano della parte di avanzo libero - ricorda - che abbiamo vincolato in sede di rendiconto per tutta la tematica dei finanziamenti Pnrr per una grandezza di 12 milioni di euro». Ma si spera che da Bruxelles e dal governo arrivino buone nuove per poter reinvestire le risorse. È infine sulla parte vincolata che si registra un incremento significativo per una serie di progetti legati al sociale. «Più di un milione sul triennio sulla legge 162 per persone con disabilità - continua Masala - 906mila del progetto Ritornare a casa Plus, 648mila euro in più dalla Regione a favore dei Centri per la famiglia. Il progetto LgNet viene rifinanziato dal ministero con 269mila euro».

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