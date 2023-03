Il Lions Club Porto Torres si fa promotore della campagna Sight for Kids per la prevenzione dell’amblopia (nota anche come "occhio pigro"), una patologia degli occhi che può manifestarsi nei primi anni di vita e consiste nella ridotta capacità visiva di uno o entrambi gli occhi che, se non tempestivamente diagnosticata, può causare danni permanenti alla vista.

Lo screening, in programma domani 10 marzo, presso la scuola per l’infanzia “G.Biccheddu”, coinvolge i bambini di età 4-5 anni che verranno sottoposti ad una visita oculistica svolta dal medico Masia Salvatore socio Lions del Club di Ittiri. Sight for Kids è un progetto del Lions Clubs International che si sviluppa attraverso una campagna di informazione e prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita dai Lions italiani.

Il primo obiettivo è quello di sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva (ambliopia) nei bambini in età pediatrica. Troppo spesso la prima visita dal medico oculista viene effettuata in età già avanzata, o addirittura non viene effettuata del tutto. Sight for Kids raccomanda di portare il proprio figlio ad una visita medico-oculistica entro i tre anni di età.

«Il secondo obiettivo, conseguente al primo, - sottolinea Matteo Sanna, presidente Lions di Porto Torres - è quello di contribuire alla tempestiva identificazione di deficit visivi nei bambini al fine di favorirne le cure adeguate, nei casi che non sia ancora stato effettuato un controllo specialistico».

