Momenti di paura nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 105, che collega Alghero a Bosa. Intorno alle 23:50, un’auto è uscita di strada all’altezza del bivio per Villanova Monteleone, ribaltandosi su un fianco.

A bordo del veicolo viaggiavano due persone, che sono riuscite fortunatamente a liberarsi da sole prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura incidentata e l’intera area circostante per evitare ulteriori pericoli.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre il personale del 118 ha preso in carico i due occupanti del veicolo, trasportandoli al Pronto Soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non sembrerebbero gravi, ma sono stati sottoposti a controlli di routine.

La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

(Unioneonline/Fr.Me.)

