Grave atto doloso, questa mattina a Sassari, nei confronti di un’avvocata del capoluogo turritano.

La macchina della legale Alessandra Delrio è stata data alle fiamme in via IV Novembre nelle prime ore di oggi. Sul gesto mirato da parte di chi ha gettato del liquido infiammabile sull’autovettura, una Mini 3 porte, non ci sarebbero dubbi.

Anche perché si tratta dell’unica macchina presa di mira su una strada che ne vede diverse parcheggiate, pure a poca distanza.

Il rogo ha interessato tutta la parte frontale della vettura fino a quella centrale di fatto distruggendola e rendendola inutilizzabile. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, ora all’opera anche per confermare la volontarietà di quanto avvenuto.

Si ipotizza, in attesa di prove certe, che possa essersi trattato di un atto rivolto proprio verso la legale, forse per problemi connessi al suo lavoro.

