Nuovi criteri e modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di Porto Torres. È quanto scritto nel nuovo schema di accordo tra l'Aspal, Agenzia sarda per le politiche attive del Lavoro, e il Comune turritano, che gli enti dovranno firmare per disciplinare il metodo di accesso al lavoro per il personale adibito ai lavori comunali.

La proposta è contenuta nella delibera avanzata dall’assessore alle Attività produttive, Tore Frulio. Secondo quanto stabilito dalla convenzione, l’amministrazione comunale potrà stabilire turnazioni per l'esecuzione dei lavori, limitare le assunzioni a un solo componente per nucleo familiare per ciascun cantiere e avvalersi dell’attività di preselezione del Centro per l'Impiego anche per l’avviamento dei lavoratori con titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.

Inoltre, il Comune potrà stabilire di fissare in un anno la validità della graduatoria, destinare una quota del 20 per cento dei posti disponibili a favore di persone in stato di particolare disagio e, infine, attuare i progetti mediante affidamenti diretti a cooperative sociali di tipo B.

Il Comune, quindi, assumerà le lavoratrici e i lavoratori seguendo l'ordine della graduatoria così come stilata dal Centro per l'Impiego.

La convenzione, che dovrà essere sottoscritta dal segretario generale, Giancarlo Carta, in rappresentanza del Comune, e dal direttore del servizio coordinamento dei Servizi territoriali Aspal, Eugenio Annicchiarico, ha validità annuale.

© Riproduzione riservata