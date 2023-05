Il gruppo di opposizione "Siamo Ittiri", composto da Margherita Manuela Soro, Lia Calvia, Antonio Dore, Maria Grazia Simula e Giacomo Zara, ha presentato una mozione al sindaco, Antonio Sau, per l'approvazione di un ordine del giorno sulla tutela della salute mentale e sicurezza per i medici del territorio.

Il documento impegna il primo cittadino a condividere tale ordine del giorno con i comuni dell'ambito plus (distretto di Alghero) e dell'Unione dei Comuni del Coros.

La decisione è arrivata dopo il brutto fatto di cronaca avvenuto all'ospedale Alivesi di Ittiri, con l'aggressione ai danni della guardia medica. «Riteniamo - spiega Margherita Manuela Soro - che mai come in questo momento, nel quale infiamma un dibattito politico a livello nazionale, con la richiesta di alcuni partiti come la Lega di rivedere la legge Basaglia, sia necessario che tutte le Istituzioni pubbliche richiedano a gran voce la sua concreta applicazione. Di fatto - prosegue Soro - vi è una assenza di risorse economiche, umane e materiali che impedisce ai dipartimenti della salute mentale di operare per attuare interventi riabilitativi efficaci e questa situazione ha poi delle gravi ricadute a livello locale, sulle famiglie, sulle comunità e sui servizi sociali dei comuni, che non hanno alcuno strumento per intervenire senza una rete di servizi funzionante».

Il documento prevede la richiesta al Presidente Solinas affinché, conclude Soro, «provveda ad attivare tutti gli strumenti necessari per incrementare i servizi a tutela della salute mentale e relativi al tema della sicurezza per i medici, anche ricorrendo ad una sollecitazione nei confronti del governo centrale».

