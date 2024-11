È stata ricostituita formalmente la Comunità del Parco nazionale dell’Asinara dopo nove anni dall’ultima convocazione. Dell'organo di programmazione e di indirizzo fanno parte la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas e l’amministratore straordinario della Città Metropolitana, Gavino Arru che ha ricevuto delega del commissario straordinario della Provincia, Gian Piero Scanu. Dall’incontro a Cagliari, nei locali di viale Trento, è emersa la volontà di puntare sul rilancio dell’azione del parco, sulla sua piena valorizzazione, visto anche l’impatto sui i territori limitrofi, e sul rafforzare la consapevolezza del suo valore internazionale.

Il primo punto in agenda della governatrice, che ha dato impulso all’avvio della governance, sarà l’incontro con il ministro Pichetto Fratin, già dai prossimi giorni, per una pronta nomina del nuovo consiglio direttivo e per l’individuazione del presidente del parco che manca da 8 anni. «L’Asinara rappresenta un patrimonio per la Sardegna e per il mondo che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare. Il parco ha già dimostrato di essere lo strumento giusto per assolvere al meglio a queste funzioni, con la partecipazione reale e completa dei territori e delle comunità su cui insiste».

«La Regione Sardegna è al fianco di Parco e Comuni dell’area per favorire il suo massimo sviluppo», ha dichiarato Alessandra Todde. Nell’incontro, a cui ha preso parte anche il direttore del parco dell’Asinara, Vittorio Gazale, si è condivisa una strategia di attuazione del nuovo percorso di governance per lo sviluppo di un importante scrigno di biodiversità e per dare piena funzionalità al parco anche nelle sue azioni più importanti, come il Piano del Parco. Per il sindaco Massimo Mulas: «La svolta sta nel metodo, quello adottato dalla presidente Todde – ha detto – che porta avanti un ragionamento condiviso da tutto il territorio del nord ovest, allargando un fronte per affermare con forza che c’è un territorio intero che chiede il rilancio dell’Isola».

